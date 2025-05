Raccolta fondi per le telecamere

Non si tratta solo di installare telecamere, ma di costruire un nuovo patto sociale tra amministrazione pubblica e cittadini. A Recanati la sicurezza urbana cambia paradigma e diventa una responsabilità condivisa: prende forma un progetto innovativo di videosorveglianza partecipata, attraverso il quale anche privati, associazioni e attività economiche potranno contribuire all’acquisto e all’installazione degli impianti, affiancando l’ente pubblico in un’azione concreta di presidio del territorio. Il progetto, presentato nei giorni scorsi dal sindaco Emanuele Pepa, nasce da un ascolto attento delle esigenze espresse sul territorio.

Durante gli incontri con comitati di quartiere, famiglie e rappresentanti delle categorie economiche è emersa con forza la richiesta di un maggiore controllo nelle aree sensibili della città. Furti, atti vandalici e situazioni di degrado continuano a generare preoccupazione, ma spesso a rallentare le risposte sono i vincoli imposti dalle risorse economiche a disposizione dei Comuni. "L’estensione della rete di videosorveglianza è una priorità, ma non possiamo permetterci di aspettare i tempi, spesso lunghi, dettati dai soli fondi comunali" ha dichiarato il primo cittadino. "Per questo lanciamo una proposta che si basa sulla collaborazione attiva: chiunque, cittadini singoli, condomìni, associazioni potrà partecipare concretamente, contribuendo al potenziamento degli impianti nella propria zona di interesse. Un gesto di responsabilità civica che porta benefici a tutta la comunità".

Il modello proposto è semplice ma strategico: l’amministrazione comunale individuerà insieme con i soggetti interessati le aree dove collocare gli impianti; i costi saranno cofinanziati, mentre la gestione delle immagini – nel pieno rispetto delle normative sulla privacy – resterà in capo esclusivamente al Comune. A breve sarà pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse, e ogni adesione sarà regolata da convenzioni che ne definiranno modalità operative, requisiti tecnici e criteri di sostenibilità. Il principio su cui si fonda il progetto è chiaro: la sicurezza non può più essere delegata soltanto all’ente pubblico, ma va costruita a più mani, con l’impegno diretto di chi vive e abita i luoghi.

È un approccio che punta a rafforzare il senso di appartenenza, favorendo al tempo stesso un presidio più capillare ed efficace del territorio. "Non è solo una questione tecnica" ha sottolineato il sindaco Pepa. "È un’opportunità per trasformare la partecipazione civica in uno strumento concreto di prevenzione e tutela".

Antonio Tubaldi