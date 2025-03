Raccolta fondi per l’edicola sacra

Lancia un accorato appello il montefanese Fabio Baldoni, che ha deciso di dare una nuova vita all’edicola sacra di via Fratte a Montefano e si sta prodigando per la raccolta di fondi per la sua ricostruzione. Al suo fianco si schiera l’amministrazione comunale, e il sindaco Angela Barbieri invita tutti i cittadini a contribuire per la ricostruzione dell’edicola sacra: "Ogni donazione, grande o piccola, sarà un passo verso il recupero di un pezzo della nostra storia e cultura. Insieme, possiamo far rivivere questo importante simbolo di fede e comunità".

L’edicola delle Fratte fu edificata nel 1950, durante l’anno santo, dai conti Hercolani Favi Simonetti, nelle loro terre in via Fratte, all’incrocio con la strada che porta a San Biagio di Osimo. Si dice sia stata costruita in ricordo di una chiesetta del 1600 chiamata Santa Maria Beatissima delle Fratte, luogo di culto molto frequentato. Al suo interno una replica della Madonna delle vie del pittore dalmata Roberto Ferruzzi. Purtroppo, l’edicola è andata perduta nella primavera scorsa, abbattuta da un camion il cui conducente non è mai stato identificato.

È possibile contribuire con un bonifico bancario (Bcc di Filottrano, agenzia di Montefano, Iban IT32K0854968990000000072647) a favore della Polisportiva podistica montefanese Asd per la realizzazione dell’edicola. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Fabio Baldoni allo 0733 852412.