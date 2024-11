Raccolta medicinali, aderiscono altre farmacie

Due nuove farmacie aderiscono al progetto Recupero farmaci validi non scaduti: sono la Farmacia centrale Dottoressa Viviana Bonifazi a Tolentino e la Farmacia La Rocca a Urbisaglia. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione banco farmaceutico e realizzata grazie a Rotary Club Tolentino e ai due Comuni, è stata presentata nella casa di riposo tolentinate dal delegato provinciale del Banco farmaceutico, Pierluigi Monteverde.

Il progetto di recupero dei farmaci consente ai cittadini di donare i medicinali con almeno sei mesi di validità, correttamente conservati nelle proprie confezioni integre. Sono esclusi i farmaci che appartengono alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, quelli da conservare in frigorifero e quelli ospedalieri. Nelle farmacie aderenti sono posizionati i contenitori per la raccolta; il farmacista controllerà scadenza e integrità dei prodotti consegnati.

In provincia di Macerata, dall’inizio anno a oggi, è stato possibile recuperare 2.774 confezioni di medicinali, pari a 41.895 euro. Il Recupero farmaci validi nel Maceratese è iniziato nel novembre 2015 e sono state raccolte in tutto 29mila confezioni, per un valore di 392mila euro. A Tolentino il Rfv è iniziato nel 2018 con la farmacia Marcelletti e sono stati recuperate 2mila confezioni, per 21mila euro.

In provincia attualmente sono quindici le farmacie che partecipano al progetto. Ecco la lista: Farmacia Cairoli a Macerata, Farmacia comunale Morrovalle, Farmacia comunale 3 e 5 e Farmacia Foresi a Civitanova, Farmacia Mancinelli a Gagliole, Farmacia Marcelletti e Bonifazi a Tolentino, Farmacia Grelloni a Castelraimondo, Farmacia Kaczamarek, Farmacia Lorenzetti e Farmacia Natali a San Severino, Farmacia Panata a Treia, Farmacia Farmarecanati a Recanati e Farmacia La Rocca a Urbisaglia.

I medicinali donati saranno consegnati a nove realtà assistenziali del territorio.