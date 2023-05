Raccolta pannolini porta a porta, si cambia: stasera un incontro per informare i cittadini

Raccolta di pannolini e pannoloni usati, da giugno cambia tutto a Montecosaro. Via i contenitori dei rifiuti di colore giallo, destinati fin qui al conferimento dei sacchetti rossi riservati a questo materiale, e diventati ricettacolo di ogni sorta di rifiuto da parte di chi non rispetta il regolamento. Il nuovo servizio sarà attivo a partire dal 5 giugno e interesserà tutti i residenti. Le famiglie potranno conferire i sacchetti rossi ogni lunedì, giovedì e sabato, sempre dalle 7 alle 8.30. Sarà compito degli operatori del Cosmari raccogliere i rifiuti e, una volta pronto il nuovo impianto, avviarli al recupero. Per ritirare i nuovi sacchetti per il conferimento di pannolini, pannoloni e assorbenti igienici bisognerà rivolgersi al centro di raccolta, come per le altre tipologie di sacchetti per la differenziata. Maggiori informazioni all’incontro pubblico che si terrà stasera alle 21 al teatro delle Logge a Montecosaro. La scelta di cambiare è stata fatta in sintonia tra amministrazione comunale e Cosmari.