Questa sera, alle 21.15, al teatro Italia di San Severino c’è il secondo incontro pubblico "Insieme facciamo la differenza!", organizzato dal Comune e dal Cosmari per coinvolgere i cittadini sulle buone pratiche della raccolta dei rifiuti. L’iniziativa, che fa seguito a un precedente incontro, è aperta a tutti e intende informare la popolazione per scongiurare comportamenti sbagliati in merito agli abbandoni selvaggi, insieme a situazioni poco civili e poco rispettose del decoro urbano con sacchetti esposti a tutte le ore o buttati con noncuranza nei contenitori dell’organico o del vetro. Insieme alle autorità cittadine saranno presenti gli esperti del Cosmari.