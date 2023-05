Raccolta rifiuti, i ministri volontari sul lungomare nord

Prosegue la raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia di Civitanova. I ministri volontari di Scientology anche lo scorso weekend si sono recati da Macerata a Civitanova (terza volta), all’inizio del lungomare nord, vicino all’area portuale, per la consueta raccolta rifiuti. I volontari hanno trovato moltissima plastica, mozziconi, cartacce, lattine e bottiglie di vetro. Durante l’intervento alcuni passanti e bagnanti hanno ringraziato il gruppo per il lavoro svolto e si sono uniti per la raccolta. L’iniziativa continuerà anche questo fine settimana.