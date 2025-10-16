L'altra guerra

Macerata
16 ott 2025
SEBASTIANO VEROLI
Raccolta rifiuti, sciopero degli operatori

Domani scioperano i lavoratori del comparto Igiene ambientale. Una protesta che coinvolge anche i dipendenti di Cosmari Srl, motivo per cui potrebbe non essere garantita la regolare raccolta dei rifiuti in tutto il territorio maceratese. Claudio Giuliani della Fit Cisl (nella foto) e Giovanni Smargiassi della Fp Cgil sottolineano che questa scelta è strettamente legata alla "totale chiusura e alla mancanza di volontà di rinnovare il contratto da parte delle parti datoriali, Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Assoambiente e le Centrali Cooperative". "Il rinnovo del contratto – scrivono i due sindacalisti – è indispensabile per garantire più tutele su salute e sicurezza, per adeguare i salari erosi dall’inflazione e rispondere alle trasformazioni del settore. Le nostre proposte sono state totalmente ignorate, così come le necessità delle lavoratrici e dei lavoratori. Vogliamo maggiori garanzie di sicurezza, un nuovo sistema di classificazione del personale, maggiori tutele nei servizi in appalto, welfare contrattuale e il rafforzamento del diritto allo sciopero che le controparti vogliono minare". Cisl e Cgil evidenziano che non permetteranno che il contratto di lavoro diventi strumento di precarizzazione e flessibilità senza regole, né che vengano messi in discussione diritti e professionalità, né – tanto meno – che la logica al ribasso dei costi prevalga sulla dignità del lavoro. Prevista una mobilitazione regionale ad Ancona a partire dalle 10 in piazza del Plebiscito.

