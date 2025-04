Raccolte 5.686 tonnellate di pneumatici fuori uso

Nelle Marche, il sistema di raccolta e riciclo degli pneumatici fuori uso gestito dalla società Ecopneus ha raccolto e avviato al riciclo 5.686 tonnellate di gomme sul territorio regionale. Un quantitativo equivalente a circa 625mila pneumatici da autovettura che, se disposti in fila, coprirebbero una distanza pari a oltre due volte l’intera costa marchigiana, da Pesaro a San Benedetto.

"Questo importante risultato – fanno sapere d Ecopneus – è stato raggiunto grazie a un sistema efficiente che ha permesso di soddisfare 1.200 richieste di prelievo presso i punti di raccolta sul territorio della regione, tra gommisti, stazioni di servizio e autofficine. La raccolta nelle Marche si inserisce nel più ampio quadro nazionale che ha visto Ecopneus raccogliere complessivamente 168.034 tonnellate di pneumatici fuori uso in tutto il Paese nel 2024, superando del 10% il target stabilito per legge, garantendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per affrontare le difficoltà del sistema nazionale di raccolta".