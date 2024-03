Raccolti 37 scatoloni di cibo

Gli studenti del Convitto Leopardi di Macerata si sono uniti in un’opera di solidarietà abbracciando l’iniziativa Donacibo promossa dal Banco di solidarietà. L’iniziativa ha coinvolto sia la scuola primaria che quella secondaria, a dimostrazione di un impegno tangibile verso il sostegno delle famiglie bisognose. L’idea alla base è quella di raccogliere cibo non deperibile e donarlo. Gli studenti hanno risposto con entusiasmo e generosità, portando alimenti come pasta, riso, biscotti e conserve. La dirigente scolastica Roberta Ciampechini ha accolto l’iniziativa promuovendola tra alunni e personale: "Un’opportunità preziosa per instaurare legami più stretti tra la scuola e la comunità. I ragazzi imparano che anche le azioni più semplici possono avere un impatto significativo sul benessere degli altri e sulla costruzione di una società più giusta ed inclusiva". Un ringraziamento poi va alla professoressa Barbara Fausti che ha coordinato la raccolta. Un pacco dopo l’altro, sono stati riempiti 37 scatoloni; in serata sono stati ritirati dai volontari del Banco di solidarietà e presto arriveranno a famiglie in difficoltà. L’iniziativa Donacibo del Convitto è un brillante esempio di come le scuole possano diventare luoghi di formazione.