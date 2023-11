Raccolti 55 chili di alimenti

Novantaquattro supermercati della provincia di Macerata hanno aderito alla giornata nazionale della colletta alimentare. Un gesto di grande solidarietà. I volontari, riconoscibili per la tradizionale pettorina arancione, hanno invitato alla colletta e a ricevere gli alimenti donati. Una visita gradita in un supermercato di Collevario è stata quella del sindaco Sandro Parcaroli, che ha voluto unirsi ai donatori. La colletta ha avuto un bilancio molto positivo: sono stati raccolti 55.800 chili di alimenti, il 10 % in più rispetto al 2022. Lo stesso dato è stato confermato a livello regionale (232 tonnellate, + 6%) e in Italia (7350 tonnellate , +9%). Un gesto che testimonia come la solidarietà e il dono rendano umana la convivenza civile. Una menzione per la ditta Chr ciccioli helvia recina di Piediripa, che ha messo a disposizione il proprio magazzino per la raccolta degli alimenti, che saranno distribuiti alle associazioni caritative di Macerata e provincia. Un ringraziamento a tutti gli enti, aziende e associazioni e alle persone che hanno donato con grande generosità, oltre ai quasi mille volontari che con il loro impegno hanno reso possibile una grande condivisione. Ricordiamo che è ancora possibile donare la spesa online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito del Banco alimentare.

l. f.