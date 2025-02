Raccolti fondi per aiutare i bimbi di Gaza

Raccolti 1.377 euro per i bambini di Gaza dall’associazione "Qui Citanò" per l’iniziativa "Un piatto di pasta caldo per i bambini e le bambine di Gaza", promossa dalla onlus La Gazzella che si occupa, tra le altre cose, della distribuzione di pasti caldi, acqua e indumenti ai più piccoli che vivono in condizioni drammatiche a causa del conflitto. La raccolta fondi, lanciata durante il periodo natalizio tramite la rete, ha coinvolto 47 persone che hanno voluto dare il loro contributo. Tutti i donatori sono stati informati sulle iniziative che La Gazzella porta avanti in un contesto di emergenza, caratterizzato da distruzione, sofferenza e disumanità, come mostrano le immagini che giungono ogni giorno da Gaza. L’associazione "Qui Citanò", attiva nella promozione sociale, ha ringraziato i partecipanti alla raccolta e ha ribadito il proprio impegno nel sostenere i bisogni dell’infanzia palestinese, continuando a sensibilizzare la comunità su questa emergenza umanitaria.