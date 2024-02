Raccolti sacchi di immondizia

Lo scorso weekend, i Ministri Volontari di Scientology di Macerata si sono dedicati a raccogliere i rifiuti abbandonati in piazza della Vittoria, vicino al monumento dei caduti, e lungo viale Martiri della Libertà. In breve hanno raccolto cartacce, plastica, bottiglie di vetro, lattine e tutto ciò che hanno trovato, per un totale di otto sacchi di immondizia. E sono stati diversi i passanti che li hanno ringraziati per il loro contributo alla città. A unirsi alle operazioni, anche un operatore della municipalizzata. I Ministri Volontari sono un’organizzazione mondiale di persone - appartenenti a qualsiasi cultura o ceto sociale - dasempre impegnate, coraggiose e soprattutto preparate nell’aiutare gli altri. Nei momenti e posti peggiori, che si tratti di calamità naturali o di crisi quotidiane, loro sono presenti, con le proprie abilità, dando sollievo e soccorso a coloro che ne hanno bisogno. Che prestino servizio verso le proprie comunità o che si trovino all’altro capo del mondo, il motto dei Ministri Volontari di Scientology è "qualcosa si può fare". Questo programma di volontariato, creato a metà degli anni Settanta da L. Ron Hubbard, oggi costituisce una delle più consistenti e visibili forze indipendenti di soccorso. Il prossimo intervento sarà dei volontari è previsto sabato. Per maggiori informazioni sull’atti vità dei Ministri Volontari, chiamare il numero telefonico 3338234794.