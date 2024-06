Raccomandate non consegnate. Postina patteggia sei mesi

Aveva documentato di aver consegnato la posta. Ma gli atti che avrebbe dovuto consegnare erano stati trovati poi nel casellario dell’ufficio postale e nell’auto di servizio. Per questo una postina, Alessandra Ferri, ascolana 45enne, ha patteggiato sei mesi di reclusione per l’accusa di falso commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici.

I fatti erano successi dal 28 settembre 2021 al 24 novembre dello stesso anno. Alla postina era stato affidato il recapito di diverse letttere, tra queste anche alcune raccomandate e diverse comunicazioni di atti giudiziari. E lei aveva registrato nella rendicontazione informatica di aver consegnato tutto, segnando date e codici. Ma il mancato ricevimento di questo tipo di corrispondenza, numerata e tracciata, aveva fatto scattare qualche controllo. Così si era scoperto che le lettere erano ancora in parte nel casellario in uficio, e in parte nell’auto a disposizione della postina. Così per lei era scattata l’accusa di falso ideologico in atti pubblici.

Ieri mattina per lei in tribunale a Macerata si è tenuta l’udienza preliminare. In sua difesa l’avvocato Marco Poloni ha chiesto al giudice Daniela Bellesi di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Enrico Riccioni a sei mesi, con il beneficio della sospensione condizionale.