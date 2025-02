"Raccomandate non recapitate"

Il servizio postale in Italia sta attraversando un periodo di crisi, creando disagi in particolare per coloro che dipendono dalla puntualità delle consegne. La situazione è particolarmente critica per gli anziani e per chi lavora, costretti a subire disservizi che complicano la loro quotidianità. A Recanati sono in aumento i cittadini che si vedono costretti a recarsi personalmente all’ufficio postale per ritirare una raccomandata. Il problema? "La frequente mancata consegna a domicilio – si lamenta una recanatese – sostituita da un semplice avviso nella cassetta della posta che comunica l’impossibilità di recapitare la raccomandata perché nessuno ha risposto". Così, per ricevere una comunicazione importante bisogna arrivare all’ufficio postale, spesso non nella stessa giornata, ma dopo uno o più giorni. Il cittadino che si deve recare alle poste e fare la fila, parcheggiare l’auto e pagare il ticket, per cui la raccomandata la paga chi la spedisce e poi anche chi la ritira. Questa situazione genera frustrazione, soprattutto quando si è costretti a perdere tempo e risorse per ritirare qualcosa che sarebbe dovuto arrivare direttamente a casa. Il principale motivo, addotto dal personale delle Poste, riguarda la difficoltà di salire ai piani superiori degli edifici o l’assenza del destinatario. È necessario rivedere i processi interni delle Poste per garantire un servizio più efficiente e che risponda alle esigenze dei cittadini.