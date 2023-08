Raccontare e tramandare il mare: un ciclo di incontri tutto da vivere

Mai come in questo momento tutte le componenti sociali, economiche, turistiche e culturali di Civitanova hanno compreso come il mare resti tuttora un fulcro insostituibile per il presente e il futuro, pur essendo cambiate alcune condizioni relative alla pesca. Tuttavia pur mutando i tempi la risorsa mare resta imprescindibile per tutelare l’occupazione, l’ambiente, il turismo e la storia. Da qui l’iniziativa partita dal basso a livello associazionistico da parte di "Cibo&Benessere" (presidente Mauro Garbuglia, vice Veronica Petrelli), sposata dagli assessorati alla Pesca e al Commercio (Francesco Caldaroni), al Turismo (Manola Gironacci), dal presidente commissione cultura e turismo (Gialuca Crocetti), dalle associazioni diportistiche (Club Vela e il Madiere. Si tratta di un ciclo di incontri a 360 gradi sul mare, chi ci vive e lavora, chi lo racconta e chi prepara piatti prelibati. Sono vere "Lezioni di mare" che si terranno nella Sala Cecchetti della Biblioteca Zavatti dal 26 al 30 agosto. La prima è intitolata "Vivere al mare.Vivere di mare", con interventi del sindaco Fabrizio Ciarapica e degli assessori già citati. Interventi previsti anche di Michele Palermo (Presidente associazione marinai), Pierluigi Cipolla vice presidente del Madiere e Alvise Manni (Centro Studi). Mario Barboni, pescatore fotografo, farà capire con i suoi scatti quanto sia impegnativa la lotta col mare nei giorni di tempesta.Il 2 settembre tema: "Col vento in poppa: l’amore per la vela. Relatori Cipolla e Oscar Monina (direttivo Club Vela). Il 9 settembre si parlerà di "Storie e leggende" con lo scrittore Stelio Venceslai, Manni e Garbuglia, che è anche Presidente Associazione Editori Marche. Il 16 settembre (sempre alle 18) Mariano Luciani e Palermo parleranno dei "nodi" nella vita marinara nei secoli. Lo scrittore e velista Ubaldo Sagripanti parlerà di Ulisse ed il viaggio per mare come metafora della vita. Il 30 settembre Palermo intratterrà il pubblico sul caratteristico pescato dell’Adriatico.

Ennio Ercoli