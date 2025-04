Racconti di Cinema,. Ornella Muti al Degli Angeli

Gran finale per la stagione teatrale di Montelupone: dopodomani, alle 21.15, il Teatro Nicola Degli Angeli ospita un’icona del cinema, Ornella Muti, in "Racconti di Cinema". "L’attrice ripercorrerà la sua carriera, raccontando episodi inediti, segreti e aneddoti che hanno segnato il suo cammino artistico – spiegano gli organizzatori –. Un viaggio affascinante tra arte, cultura e spettacolo, che offrirà al pubblico la possibilità di conoscere da vicino la grande interprete e di immergersi nei retroscena del mondo del cinema. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che chiude la stagione teatrale di Montelupone". Ad accompagnare la Muti sul palco, Espedito e Marta De Marino. Info e prenotazioni 0733.224911 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0733.2249319 nel giorno dello spettacolo, dopodomani, dalle 18.30.