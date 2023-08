"Racconti di Marche", Stacchiotti presenta il suo libro in piazza

"Sul blog raccontidimarche.it avevo inaugurato una rubrica che piaceva molto: le classifiche. Sui vari portali di viaggio mi incantavo nel leggere le città da visitare almeno una volta nella vita, i borghi più belli d’Italia, le spiagge dove trovare il mare più cristallino. È stato un successo e allora ho pensato di realizzarne un libro con le dieci classifiche più particolari per visitare le Marche". Così Nadia Stacchiotti racconta com’è nato il suo libro "Racconti di Marche" che verrà presentato domani sera, alle 21.30 in piazza Douhet a Porto Potenza, nell’ambito della rassegna culturale "Convivio". L’autrice sarà intervistata da Aurora Pepa, in un dialogo con il filosofo Diego Fusaro e il presidente della Regione, Francesco Acquaroli. Il libro comprende 10 nuove classifiche, 110 idee, 112 foto e 87 consigli su dove mangiare per scoprire la regione in maniera insolita. Stacchiotti è la fondatrice del blog "Racconti di Marche" e del podcast "Racconti di viaggio", social media manager e formatrice digitale. Gran parte del tempo lo trascorre sui social network, ma è per lavoro, almeno così dice, a volte capita che insegni agli altri, o tenga convegni, su come utilizzare il web e i social. Nel tempo libero se ne va in giro per le Marche e per il mondo per poi raccontare quello che ha visto, fatto e mangiato, nel suo blog.