Racconti di passioni a Porto Potenza: il programma

Un fine settimana all’insegna delle passioni e dei loro racconti per cercare di viverle trasmetterle. Questo weekend infatti, in piazza Douhet, appuntamento socio culturale con il talk show “Convivio”, giunto alla sua sesta edizione. Tre serate tutte da vivere per i cittadini, da venerdì a domenica 27, condotte dalla giornalista Aurora Pepa.

Si parlerà di sport con Marco Cattaneo, giornalista dell’emittente televisiva Dazn, ma anche delle difficoltà del crescere con il psicopedagogista Stefano Rossi e di racconti vari con l’esperta di comunicazione Nadia Stacchiotti (che si concentrerà sulle Marche), del filosofo Diego Fusaro e del presidente della Regione Francesco Acquaroli. Organizza il Comune di Potenza Picena. L’inizio delle tre serate è fissato alle 21.30. Ingresso gratuito.