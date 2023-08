Racconti e misteri a "Civitarcana" Percorso teatrale tra le leggende

Racconti e misteri a Civitanova Alta, torna Civitarcana, un percorso teatrale tra le leggende e i misteri del borgo antico. L’apertura venerdì, alle 18, con ‘Cluedo vivente arcano’, iniziativa rivolta a bambini dai 7 ai 10 anni, che si svolgerà nella sede della scuola di recitazione (ex liceo Classico). Sabato invece, dalle 19.30 alle 23.30, spettacoli lungo le vie della città alta e domenica, alle 18, presentazione del libro di Enrico Tassetti ‘La sposa di Cristo, romanzo esoterico’ al giardino della Pinacoteca Moretti. Le postazioni degli spettacoli sono state installate nelle seguenti zone: vicolo della Notte dove è previsto ‘Il palazzo che parla’ alle 19.30 con repliche alle 20.30, 21.30, 22.30; pescheria con ‘Il libro del comando’ alle 19.45 con repliche alle 20.45, alle 21.45 e alle 22.45; in via della Tranvia con ‘La Sibilla di Pico’ alle 20 e repliche alle 21, alle 22 e alle 23; nel giardino della Pinacoteca con ‘La strega nel sacco" alle 20.15 e repliche alle 21.15, alle 22.15 e alle 23.15. Finale alle 23.30 in piazza della Libertà, dove saranno allestiti anche un Info Point, Street food a cura della Pro Loco di Civitanova Alta e un punto ristoro a cura della Società Operaia. Verrà istituito il servizio del bus navetta gratuito dai parcheggi del convento dei Cappuccini e dalle scuola dell’Itcg. In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno al teatro Annibal Caro. Prenotazioni solo attraverso WhatsApp ai numeri 328.0424127 o 329.7065661 (max 40 bambini) o alla sede della scuola comunale di recitazione Enrico Cecchetti, all’ex liceo Classico in via Sant’Agostino. La manifestazione è ideata da Vanessa Spernanzoni, che ne segue anche la regia e realizzata con i patrocini dell’assessorato al Turismo, dell’azienda Teatri e della Regione Marche che l’ha inserita all’interno della terza edizione del format regionale Marche Storie, oltre che di altre associazioni del territorio (Contemporanea 2.0 aps, Società Operaia, Sted, Pro loco Civitanova Alta, Sentinelle del mattino, Pinacoteca Moretti) e con la collaborazione dello storico e scrittore Enrico Tassetti, autore dei testi.