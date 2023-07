Racconti e tradizioni dai borghi Tre weekend con "Marchestorie"

di Lucia Gentili

Torna "Marchestorie – Racconti e tradizioni dai borghi in festa", che andrà in scena dall’1 al 17 settembre coinvolgendo tutto il territorio. La terza edizione del festival, sostenuta dalla Regione, gestita e promossa da Fondazione Marche Cultura e Amat Associazione marchigiana attività teatrali, è stata presentata all’Abbadia di Fiastra. "Si tratta di 32 progetti, che coinvolgono 51 Comuni e 8 reti – ha spiegato l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi –. I borghi hanno l’opportunità di raccontare tradizioni, storie e leggende. Puntiamo a intercettare i turisti in un mese, settembre, dove di solito c’è meno giro. Il passo in più, quest’anno, è il protocollo con la Camera di commercio Marche: anche l’enogastronomia fa parte della nostra cultura". Ed è seguita la firma con il presidente Gino Sabatini. Per tre weekend consecutivi, dal venerdì alla domenica, tra le 18 e le 24, turisti e visitatori potranno esplorare i piccoli centri del cratere del sisma, della dorsale appenninica e della costa dove troveranno un’offerta continua di eventi, con almeno una rappresentazione al giorno per un totale di tre spettacoli, a cui si affiancherà l’apertura dei luoghi della cultura delle Marche: chiese e palazzi storici, teatri, biblioteche, musei e collezioni, ma anche negozi e ristoranti. Tra i Comuni maceratesi ci sono: Civitanova con "Civitarcana. Mistero e leggende a Civitanova Alta"; Esanatoglia, Camerino, Gagliole e Valfornace "Da Varano: principi, mercanti, mercenari, santi e mecenati nell’Italia centrale"; Visso, Fiastra e Montecosaro "La montagna sacra"; Appignano "La notte del Bellente"; Castelraimondo "Historie de lo Castrum Raimondi"; Cingoli "La regina senza nome"; Gualdo "Gualdo…che spettacolo! I sogni che diventano realtà"; Matelica "Boldrino Capitano di Ventura"; Potenza Picena "In arte Montesanto: la vecchia scuola. Sulle orme del professor Giuseppe Asciutti"; Monte San Martino "Storie di castelli scomparsi"; San Ginesio "Risvegli. Della Fornarina e di altre resilienze sanginesine"; San Severino "Dalla distruzione di Civitella alla fondazione del Castello di Serralta"; Sarnano "Rinaldo il Grande. Il testamento". Sono intervenuti anche il presidente Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci, la dirigente settore cultura della Regione Daniela Tisi e il direttore Amat Gilberto Santini, che ha evidenziato: "Sono coinvolti quasi 600 professionisti dello spettacolo". "Abbiamo dovuto fare una grande selezione – ha detto il direttore artistico Paolo Notari –, avendo ricevuto oltre cento richieste di partecipazione: un Comune su due delle Marche ha chiesto di partecipare. Ci sarà uno su quattro, comunque un numero alto".