"Racconti in Erba" a Villa Fermani. Letture condivise con i bambini

Torna anche quest’anno "Racconti in Erba", l’iniziativa organizzata dall’associazione EquiLibri, con il patrocinio del Comune di Corridonia, che prevede un ciclo di incontri con letture condivise per adulti e bambini presso Villa Fermani. Gli appuntamenti si terranno oggi, poi il 19 e il 26 giugno, dalle 17.30 alle 19.

"Un’occasione per raccontare e conoscere belle storie a contatto con la natura", affermano gli organizzatori che per questi incontri animeranno il polmone verde della città con plaid e cuscini stesi sui prati, il tutto con al fianco tanti cestini pieni di libri. L’obiettivo infatti, sarà quello di creare un momento di condivisione e di avvicinamento alla lettura, nella cornice di una ambiente naturale. A tal proposito l’associazione ha come fine ultimo quello di promuovere la lettura ai bambini come strumento di sviluppo cognitivo e affettivo, collaborando con scuole e famiglie per la crescita dei più piccoli.

d. p.