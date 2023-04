"Racconti, storie e leggende su Civitanova e le nostre Marche"

Un universo di storie, miti, tradizioni e leggende, a metà tra esoterismo e realtà, fa parte della vasta produzione incentrata sulle realtà locali del civitanovese Enrico Tassetti (nella foto) che ha pubblicato volumi come ‘Storie segrete e misteriose delle Marche’, ‘La porta dell’angelo’, l’Ultimo canto’, ‘Il segreto della Sibilla Pastora’.

Tassetti, da dove nasce l’interesse per questo tipo di produzione letteraria?

"Avendo vissuto una parte del mondo contadino, sono sempre stato incuriosito dai racconti dei miei nonni e degli anziani. La natura, con i suoi miti e i suoi segreti, mi affascina".

Le sue storie su Civitanova alta hanno ispirato ‘Civitarcana’, spettacoli itineranti che si svolgono a fine settembre.

"In questo caso riadatto le narrazioni ai fini dello spettacolo, poi Vanessa (Spernanzoni, curatrice di ’Civitarcana’, ndr) le organizza in una regia. Sulla città Alta ho scritto due libri e numerosi articoli, ma sono le Marche il punto centrale della mia narrativa: cerco le radici del ‘Femminino sacro’, le divinità femminili, la Sibilla. Mi piace dare respiro alla nostra tradizione provando a mettere insieme i vari filoni, dalla Francia ai Templari".

A quale leggenda su Civitanova resta più legato?

"Forse a quella del ‘monte Cappelletti’, che si trova nella zona di contrada San Domenico. Si chiama così perché la sua forma è simile a quella di un cappello. La storia esiste già dall’anno 1000 e narra di un esercito non ben identificato che aveva perso il proprio comandante. Dunque, i soldati decisero di seppellirlo, ognuno ricoprendo la salma con una manciata di terra dal proprio cappello. Ma c’era un tesoro da salvaguardare, perciò uccisero i tre servitori in modo che le loro anime fossero impegnate a proteggerlo. Chiunque, in seguito, avesse voluto prendere questo bottino, avrebbe dovuto giocare una partita a carte con gli spiriti per poi scavare nell’assoluto silenzio".

Civitanova alta conserva molti segreti ma anche Porto Civitanova, con la sua tradizione di mare, ci racconta qualcosa: non è così?

"Nella mia produzione, mi sono concentrato maggiormente su Civitanova alta perché resta più semplice farlo. Risulta invece più difficile occuparsi del Porto, anche perché molti pescatori un tempo venivano da fuori".

Il suo ultimo libro si chiama ‘La penna di San Giovanni’. Di cosa si tratta?

"E’ un thriller esoterico ambientato a Penna San Giovanni, dove si parla dell’Apocalisse e delle tradizioni di San Giovanni Evangelista che si intrecciano con l’attualità della pandemia".

Francesco Rossetti