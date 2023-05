’Racconti’: tornano le opere della Isidori

Oggi riapre al pubblico, nei locali di Fabrica City, ex magazzino delle Ferrovie dello Stato (vicino alla stazione) di Tolentino, la mostra d’arte "Racconti", a cura della pittrice locale Giorgia Isidori. Si tratta della collezione personale delle sue creazioni; era stata inaugurata lo scorso 13 maggio e, dato il buon risultato, l’artista ha deciso di proporre un nuovo appuntamento. Isidori, pittrice autodidatta moderna nata a Macerata, è laureata con lode alla facoltà di lettere e filosofia Unimc e fa parte dell’associazione Maestri Vasai Appignanesi. Non era ancora maggiorenne quando ha iniziato ad approcciarsi alla pittura su ceramica, per poi affiancare disegni su china, pastelli e gessi su carta.