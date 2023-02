Racconti, umorismo e solidarietà È l’ora del Premio Colsalvatico

Presentata ufficialmente la nona edizione del Premio Colsalvatico. Il vicesindaco Alessia Pupo, il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi e il presidente del circolo culturale "Tullio Colsalvatico" Franco Maiolati hanno illustrato il ricco programma di appuntamenti. Il Comune di Tolentino è co-organizzatore della manifestazione. La giuria tecnica – composta da Gianfranco Lauretano (presidente), scrittore, poeta, critico letterario; Fabrizio Altieri, scrittore; Fulvio Fulvi, giornalista e scrittore; fra Roberto Brunelli, scrittore; Giacomo Gardini, vincitore dell’ottava edizione del Premio; Gianna Belloni, vicepresidente del Circolo Colsalvatico – ha selezionato i cinque racconti che concorreranno alla graduatoria finale. Domani alle 21, alla Sala Mari del Museo dell’Umorismo, la giuria dei lettori, presieduta dal libraio Francesco Pagnanelli (Bottega del Libro), ascolterà i cinque racconti letti da Giulia Merelli e Matteo Canesin. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 25 alle 21, al Politeama. Ospite d’onore: Enrico Beruschi, protagonista di primo piano negli anni ‘80 in trasmissioni come "Drive in". Memorabili i suoi personaggi. Beruschi ha raggiunto i cinquant’anni di carriera, dedicandosi in questi ultimi anni a presentare il suo "incontro" con l’opera di Guareschi, con spettacoli e monologhi in tutta Italia. "L’umorismo non è un’evasione che fa dimenticare la drammaticità della vita: la serata sarà anche un’occasione di solidarietà ai bisogni emergenti, in questo momento particolare dei terremotati di Turchia e Siria, proponendo il sostegno all’azione dell’Avsi, associazione presente anche in quei territori". Si continua domenica 26 febbraio, alle 10.30 dal Ponte del diavolo, con la Passeggiata del Sorriso, insieme all’associazione Libera-mente e Adriano Marchi, e con altri appuntamenti il 5 marzo, tra cui l’incontro con Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano.