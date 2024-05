"Raddoppiamo il Belvedere con la demolizione dell’ex casello"

"Raddoppiamo il Belvedere di Porto Potenza con la demolizione dell’ex casello ferroviario e la creazione di un parco, per allungare così la passeggiata a mare. Questa sarebbe la vera svolta per il turismo balneare". È la proposta che lancia la coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Morgoni per le elezioni di giugno a Potenza Picena, composta dalla lista del Pd e dalle due civiche “SentireComune“ e “Comunità Ecologia e Progresso“."Mentre la giunta Tartabini si concentra su opere che non le competono come lo spostamento della Statale 16 e la realizzazione del casello A14 – dice il centrosinistra –, che verranno realizzate (forse) da altri enti (Regione e Autostrade), noi invece crediamo che alle opere pubbliche vada dato un taglio pragmatico, che abbia una ricaduta concreta per risolvere le criticità esistenti e creare nuove opportunità". Ed ecco quindi una loro proposta progettuale. "Abbiamo sviluppato uno studio di fattibilità che riguarda il lungomare e il Belvedere – riprende la coalizione di Morgoni –, per recuperare un’area centrale del paese. Con l’espansione del Belvedere verso nord si riuscirebbe a creare un parco a ridosso del mare fruibile per la cittadinanza (con una palestra all’aperto o giochi per bambini), riqualificando la zona con la demolizione e ricostruzione dell’ex casello ferroviario che la giunta Tartabini ha sempre snobbato. Questo abbattendo pure le barriere architettoniche per l’accesso alla stazione ferroviaria. Si tratta di un’idea che andrà sviluppata, coinvolgendo la cittadinanza".