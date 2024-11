Raddoppio del ponte sul Chienti, a gennaio il via ai lavori

Passi avanti verso la realizzazione del nuovo ponte di Piediripa, lungo la strada provinciale "Corridoniana", che sarà costruito in affiancamento a quello esistente. A breve, infatti, si conoscerà il nome dell’impresa aggiudicataria dei lavori (ieri sono state aperte le buste, ma per l’aggiudificazione definitiva bisognerà attendere alcune verifiche tecniche) che cambieranno il volto della via d’accesso principale di Macerata. "Siamo in linea con i tempi prefissati – ha spiegato Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia con delega alla viabilità –. Non appena definita la ditta, il programma prevede che a gennaio del 2025 avverrà la consegna del cantiere e partirà la realizzazione dell’opera. Il tutto dovrebbe durare un anno, dopodiché il ponte sarà transitabile e sarà costruito con le più moderne tecnologie con materiali di alta qualità". L’opera sarà legata a doppio filo con l’appena aperta terza corsia realizzata nel tratto tra l’hotel Grassetti e la rotonda del "Corridomnia". "La nostra è una visione di insieme – ha sottolineato – volta a mettere in comunicazione la vallata del Chienti con Macerata, ma anche con la vallata del Potenza; pertanto, stiamo viaggiando su più tavoli ma con un unico intento. Ovvio che il ponte sarà l’intervento più costoso e senza l’attenzione del ministero dei Trasporti sarebbe stato difficile trovare risorse per l’opera, poi dovrà essere ridisegnato con un allargamento, il tratto di strada dopo la rotatoria del bar Torquati in direzione Macerata. Ora stiamo mettendo la pedina più importante ed onerosa ma sarà una svolta per il traffico".

d. p.