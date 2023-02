"Radice di due" al Velluti Sul palco Latini e Ciucani

Corridonia è pronta a festeggiare San Valentino con lo spettacolo "Radice di due" che andrà in scena il 14 febbraio (ore 21) al teatro "Velluti", protagonisti Manu Latini e Ombretta Ciucani. Saranno settanta minuti tra riflessioni di vita, abbracci, sguardi, emozioni, pathos e anche momento per sorridere e vivere l’incanto della serata più romantica dell’anno. Ci saranno sorprese a non finire nell’arco della serata, tra brindisi di vini pregiati locali, esperienze sensoriali ed estrazioni a premi. "Una serata tutta da scoprire – spiega l’assessore alla cultura Massimo Cesca – che pone sempre di più il teatro Velluti dal centro della vita sociale e culturale del territorio anche attraverso iniziative uniche ed originali che sapranno attirare, come successo in tutte le ultime proposte, pubblico da tutta la regione". Il biglietto di ingresso avrà un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni: 328.4518810 o 331.5747500.