Sono oltre cento i biglietti venduti non appena iniziata la prevendita per lo spettacolo "Radice di due" che andrà in scena martedì (ore 21.30) al teatro "Velluti" nell’ambito di "San Valentino a teatro", promosso dall’amministrazione comunale. Per una sera, quindi, Corridonia sarà la "capitale" degli innamorati con una proposta molto romantica tra spettacolo di qualità, brindisi, cuori luminosi per i selfie, esperienze sensoriali e giochi a premi. Sul palco è atteso l’affiatato duo composto da Manu Latini e Ombretta Ciucani, che farà vivere al pubblico settanta minuti di emozioni, raccontando le loro vite, conditi da leggerezza e sorrisi. Il costo del ticket d’ingresso è di 12 euro (platea e palco). Per informazioni e prenotazioni: 328.4518810 o 331.5747500.