"Radici sonore", il nome per la piazza

Si riunisce giovedì alle 14.30 la commissione cultura per esaminare un solo punto all’ordine del giorno, sulla base di una mozione presentata dalla consigliera di FdI Nicoletta Marzioli, e cioè la proposta di intitolare il nuovo piazzale di via Risorgimento "piazza delle Radici sonore". La proposta nasce per valorizzare la particolare storia del borgo di Castelnuovo, il più antico della città, la cui economia in passato, ma anche oggi con gli organetti Castagnari, si è distinta nella lavorazione degli strumenti musicali e tessili, dei mobili e delle pipe. Una tradizione ripresa anche da alcuni anni con la manifestazione "Due passi nel folk".