Radiografia di un paziente su Twitter: medico di Macerata nella bufera

Macerata, 17 gennaio 2023 – La radiografia dopo un gioco erotico pubblicata sui social ha scatenato una tempesta su un giovane professionista in servizio al pronto soccorso. Che però prova a spegnere la polemica: "Non ho violato la privacy e non avevo intenti derisori, era solo divulgazione come si fa in tantissime pagine online".

Il caso è esploso qualche giorno fa, quando su Twitter è comparso un post di un utente, con nome in codice: "Vita in pronto soccorso. Stanotte giochi erotici finiti male (o meglio, in sala operatoria), ma che potevano finire peggio". A seguire, una sinteticissima descrizione di quanto avvenuto tra un "paziente uomo ultraquarantenne" e la moglie. A corredo del testo, le radiografie del paziente. In uno dei primi commenti, il professionista spiegava che si trattava di un invito a un uso sicuro dei sex toys, evitando oggetti potenzialmente pericolosi. Sotto al tweet, si è scatenata una ridda di commenti, via via sempre più critici con la scelta di rendere noto l’episodio con le immagini diagnostiche del paziente.

Dopo un po’, vista la mole di commenti e il tenore sempre più pesante, il professionista (proveniente dalla Scuola di specializzazione di Ancona) ha deciso di rimuovere tutto. Ma era tardi, perché ormai quel testo con quelle immagini si erano moltiplicate ovunque, sollevando una riprovazione diffusa.

"Ho ricevuto anche minacce – racconta il protagonista della vicenda –, ma sono convinto di non aver fatto nulla di male. Tanti su Twitter condividono casi clinici, ovviamente senza i dati che facciano risalire ai pazienti, senza giudizi né valutazioni. Io ho mistificato la storia solo per fare informazione, ed è stata online solo due ore perché purtroppo in quel lasso di tempo non ho potuto controllare il telefono. E quando l’ho ripreso e ho visto cosa era successo, ho rimosso tutto".

Mistificare una storia online è pericoloso, può accedere che qualcuno ci si riconosca, o venga preso per errore per il protagonista della storia perché magari è stato visto con la moglie al pronto soccorso. Il professionista nega che dietro la pubblicazione ci sia solo uno scherzo goliardico. "Assolutamente no. Forse sono stato ingenuo nell’uso di questo social, ma non c’era una denigrazione. Volevo solo dire alle persone di usare strumenti appropriati per evitare di ritrovarsi in ospedale. Ma sul web sono arrivati persino a mandarmi messaggi intimidatori, a cercare di capire chi fossi attraverso i pochi dati che ci sono online, a mandarmi messaggi privati offensivi. Sto valutando se procedere con le querele nei confronti di qualcuno. A distanza di giorni continuo a vedere che quel tweet, restato online solo due ore, senza nomi o riferimenti, sta creando ancora conseguenze ingiustificate: non ho fatto nulla di male, questo tipo di pubblicazioni sono numerose nei social esattamente come ho fatto io. L’unica differenza è il tema del problema".

Il primario del reparto, il dottor Emanuele Rossi, si dichiara del tutto all’oscuro di questa vicenda.