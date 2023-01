Radiografia su Twitter, ora si muove l’Asur "Siamo pronti a prendere provvedimenti"

di Paola Pagnanelli

Lo psichiatra Gianni Giuli, direttore del Sert, è da tempo impegnato nella formazione dei giovani anche sull’uso dei social. Ma il problema non riguarda solo gli adolescenti, evidentemente. "Tutti dobbiamo imparare un uso etico dei social. Premettendo che non posso intervenire su quest’ultimo caso, che non conosco in maniera diretta, è evidente che c’è una gara a pubblicare cose che possano diventare virali: più sono condivise e più si ha avuto successo. È una molla narcisistica che ci spinge a mostrare cose diverse, originali, per farle diventare virali".

Dottor Giuli, ma non ci sono limiti?

"Certo. Per prima cosa, ognuno può pubblicare solo cose personali, proprie, non certo relative agli altri. Il medico non può mai rendere note le casistiche dei suoi pazienti, ma la regola vale per tutti, perché noi possiamo disporre solo di quanto riguarda noi stessi. È sempre molto pericoloso invadere il campo altrui".

Cosa può succedere?

"Innanzitutto c’è una pericolosità nei social, si scatena una forma di aggressività. È come se tutti lì potessero dire tutto, ma ci si può sentire aggrediti sul piano personale. Poi questi interventi possono essere amplificati, circolare arrivando dove non si pensava, al di là delle intenzioni magari. Si cerca il post virale senza valutare le reazioni che potrà provocare. Capita che si pubblichi la foto di un incidente stradale prima di chiamare i soccorsi, per fare lo scoop: un livello narcisistico che non va bene. Magari scrivo qualcosa con un intento, e ne ottengo uno del tutto diverso".

Una comunicazione a un numero di soggetti tanto indeterminato e indefinito ha regole e limiti, ma tutti abbiamo i social e forse non sempre e non tutti ne valutiamo la vera portata.

"Invece dovremmo tutti imparare che c’è un’etica in questi canali di comunicazione, che protegge anche chi li usa. L’insegnante che pubblica il compito di uno studente, il poliziotto che pubblica la foto di un arrestato, il politico che scrive un commento offensivo, sono casi frequenti che scatenano poi tantissime polemiche. Ma per prima cosa chi lavora nel servizio pubblico non può mettere online gli oggetti del suo lavoro. Per tutti comunque c’è una responsabilità in quello che si pubblica, non è un gioco. Spesso i ragazzi, ma non solo loro, credono che il virtuale non esista, che sia solo nell’aria. Invece un post può creare conseguenze reali, anche pericolose, difficili da prevedere. Su questo lavoriamo moltissimo con i ragazzini, grandi utenti dei social. Una ragazzina che pubblica una sua foto non sa chi la riceverà, dove potrà finire".

Non si cancellano queste tracce online?

"È molto difficile: non basta cancellare il mio post, se l’hanno condiviso in cento, che poi a loro volta lo condivideranno, con un effetto a catena che non si può controllare. Questi sono mezzi potenti, bisogna saperli utilizzare".