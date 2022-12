Radiologia, fermi i macchinari: è polemica

di Asterio Tubaldi

La tradizione vuole che con l’ultimo dell’anno si buttino via le cose vecchie e un po’ ammaccate e forse per questo al reparto di radiologia dell’ospedale di Comunità di Recanati gran parte dei macchinari sono andati in tilt denunciando il loro grave stato di vetustà.

Da ieri, infatti, l’attrezzatura per gli esami radiologici è ferma. Purtroppo, non è la prima volta che si creano questi inconvenienti con grossi disagi soprattutto per i pazienti del pronto soccorso che, dovendo eseguire un esame radiografico urgente, devono andare a Civitanova, con tanto di trasporto a proprio carico. Analoga situazione si era verificata nel novembre scorso, quindi non tanto tempo fa: i tecnici avevano provveduto, nel giro di pochi giorni, a cambiare un pezzo della macchina che ieri, però, si è nuovamente rotta richiedendo ancora una volta lavori di manutenzione.

Ad oggi sono in attività soltanto l’ecografo, il mammografo e l’apparecchio per l’ortopanoramica. Lo screening mammografico per il periodo natalizio è sospeso. Per i classici raggi X occorre invece rivolgersi direttamente all’ospedale sulla costa, quello di Civitanova. Per capire lo stato di difficoltà in cui opera il personale c’è da ricordare che due sono gli apparecchi in uso all’ospedale di Recanati per la radiologia convenzionale: uno ormai datato e un altro più moderno che, però, è già un paio di volte che si rompe. Senza pensare alla famosa Tac che da tempo è inoperosa perché l’apparecchio non funziona e nessuno, nonostante le tante promesse fatte, ha più provveduto a sostituirla.

Una situazione davvero pesante nel reparto di radiologia dove ad operare, al mattino in questi giorni, c’è solo un tecnico, mentre l’altro è stato trasferito alla radiologia di Civitanova, con il risultato che nel pomeriggio nella struttura recanatese si trova solo il medico di libera professione per le ecografie. Ma se capitano delle urgenze, cosa sempre più frequente visti i dati dell’emergenza sanitaria a livello sanitario, dal pronto soccorso i pazienti vengono invitati ad andare a Civitanova, altro ospedale che, come abbiamo scritto su queste colonne, a volte rischia di implodere.