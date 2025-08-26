"Radiologia interventistica e chirurgia vascolare trascurate"

"A Macerata radiologia interventistica e chirurgia vascolare vengono lasciate indietro. La prima sarebbe un’eccellenza dal 2018 ma il personale scarseggia, la seconda è stata delocalizzata a Civitanova, una scelta scellerata". Il consigliere comunale Giordano Ripa, coordinatore della lista civica Futuro per Macerata, interviene sulle scelte dell’Ast per le unità operative che riguardano le patologie vascolari. In una nota Ripa scrive: "ci sono enormi vulnus per queste unità. La radiologia interventistica, sotto la guida di Salvatore Alborino, è cresciuta in maniera esponenziale e riveste un ruolo fondamentale nell’emergenza per le patologie tempo dipendenti, ovvero che mettono a rischio la vita dei malati. Si comprende quanto sia di vitale importanza istituire un servizio attivo 24h, invece a Macerata l’attività è ridotta alle 12 ore senza servizio di pronta disponibilità. Ora ci sono con Alborino solo altri due medici ed uno specialista in formazione".

Ripa rispetto alla chirurgia vascolare evidenzia che "la medicina vascolare, la radiologia interventistica e la medicina vascolare sono aspetti di un unico percorso diagnostico terapeutico che non può essere scisso. In corso di un intervento chirurgico vascolare, qualora ci fosse una complicanza, ci sarebbero seri problemi. Se durante una procedura interventistica si verificasse un danno vascolare, il malato dovrebbe essere portato a Civitanova per l’intervento urgente. Ci auguriamo di vedere colmate certe lacune, e che non ci siano conseguenze sul personale in forza alla radiologia interventistica di Macerata, scongiurando possibili ‘fughe’ verso altre Ast".