Radiologia si apre alle urgenze

Da dopodomani la Radiologia di Tolentino potrà effettuare anche le urgenze per i pazienti che arrivano dal Punto di primo intervento Ppi. L’Ast di Macerata ha dato l’ok alla richiesta avanzata dal sindaco Mauro Sclavi. "Avevo chiesto – spiega il primo cittadino – la possibilità di effettuare delle indagini radiologiche semplici, di segmenti ossei. Parlando con il direttore della Radiologia, con la dottoressa Corsi e con il dottor Draisci (commissario Ast Macerata) e il dottor Di Falco, è stato reso possibile questo percorso". Quindi, oltre alle prestazioni per coloro che sono prenotati, si potranno svolgere anche quelle di chi arriva dal Ppi. "Due prenotati al giorno lasciano lo spazio alle urgenze ritenute opportune dal medico del Ppi – conclude Sclavi –. Per questo ringrazio sia la direzione dell’Ast che il personale di Tolentino per l’impegno". L’obiettivo è decongestionare l’ospedale di Macerata.