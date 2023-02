Radiologia, va in pensione Lucarelli. E l’ospedale è senza Risonanza

Novità in fatto di uomini e mezzi per l’ospedale di San Severino e più in generale per la sanità dell’entroterra maceratese. Da inizio anno è in pensione il dottor Maurizio Lucarelli, responsabile del servizio di Radiologia, che è articolato fra i presidi di Camerino, Matelica e San Severino. Lucarelli era stato nominato nel 2019 alla guida della Divisione – che conta complessivamente oltre trenta addetti (medici, tecnici e operatori) – e in questi anni ha affrontato, anche lui in prima linea, l’emergenza Covid durante il periodo della pandemia. Al momento, in attesa della nomina ufficiale del sostituto, copre il ruolo di "facente funzioni" il dottor Roberto Evangelisti, mentre per non indebolire l’organico si è spostato da Macerata, almeno provvisoriamente, un radiologo assunto di recente dalla struttura ospedaliera del capoluogo. Per quanto riguarda i mezzi, invece, restando sempre in Radiologia, l’azienda sanitaria ha acquistato un nuovo ecografo per il "Bartolomeo Eustachio" di San Severino, ma deve fare i conti ora con il blocco della Risonanza magnetica: non c’è modo di ripararla, ne occorre una nuova. Pertanto, finché non si procederà all’acquisto o non si avrà una donazione da privati, l’ospedale settempedano resterà senza Risonanza e potrà contare solo sulla Tac. Tornando poi al tema del personale, e rimanendo a San Severino, è in pensione dal primo febbraio anche Roberta Savi, una delle infermiere storiche della Medicina diretta dal primario Giovanni Pierandrei. Era arrivata giovanissima e in questi anni è stata una "colonna" del reparto. "Una grande perdita", dicono le colleghe, che si associa a un altro pensionamento: quello dell’operatrice sanitaria Giulia Tantucci, di Gagliole, in servizio a San Severino dal 2005 fino allo scorso 31 dicembre. Anche lei "donna esemplare e generosa lavoratrice". Cambio della guardia, dunque, in un momento delicato per la sanità pubblica, che accusa una preoccupante carenza di personale, a scapito purtroppo del mantenimento di servizi e livelli assistenziali adeguati, specie in un territorio – quello montano – che invecchia e ha costante bisogno di cure.