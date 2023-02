"Radiologo in pensione, ora turni massacranti"

di Gaia Gennaretti

In pensione il responsabile della radiologia di San Severino Maurizio Lucarelli e il comitato per la tutela del Bartolomeo Eustachio esprime preoccupazione. L’incarico di responsabile gli era stato conferito nel 2019. "Da quello che ci risulta – commenta il presidente del comitato, Marco Massei – Lucarelli è stato temporaneamente sostituito con un responsabile facente funzioni in forza all’ospedale di Macerata per non indebolire l’organico settempedano. Ciò significa che a un certo punto dovrà tornare nel capoluogo. Non ci risulta che sia previsto un rimpiazzo definitivo a breve e quindi siamo di nuovo alle solite, con l’incapacità, da parte dell’azienda sanitaria, di provvedere in tempo al turnover del personale. Ora i medici che rimangono – sei più il facente funzioni – faranno ancora più difficoltà a coprire i turni. Inutile dire che siamo preoccupati e che ci auguriamo che si indica al più presto un bando e si rimpiazzi definitivamente Lucarelli". La radiologia, ricorda Massei, presenta anche un altro problema non da poco, ovvero la vetustà ormai datata dei macchinari in uso: "I medici e i tecnici sono costretti ad operare con macchinari obsoleti (situazione simile anche a Recanati, vedi pagina 20 con la probabile sostituzione dei macchinari per la Tac perchè ormai vecchi e inadeguati, ndr). In particolare c’è una risonanza magnetica che risale al 2002 (e che ormai è rotta e non c’è stato modo di ripararla, ndr) e una macchina radiologica telecomandata di circa 15 anni. Dobbiamo considerare – sottolinea ancora il presidente del comitato – che la diagnosi per immagini oggi è indispensabile, serve per quasi ogni tipo di diagnosi".

Fino a qualche tempo fa neanche l’ecografo era utilizzabile ma l’azienda sanitaria l’ha di recente sostituito con uno nuovo. Funzionante anche la Tac. In merito al personale del Bartolomeo Eustachio, da diversi anni ormai il nostro comitato segnala i pensionamenti imminenti, auspicando nella sostituzione dei medici in tempo utile tuttavia l’azienda sanitaria non è mai riuscita a coprire i buchi di personale in anticipo, fatta eccezione per la dottoressa Benedetta Ferretti, responsabile dell’oncologia, che aveva chiesto di poter restare in servizio per ulteriori due anni. Non le è stato permesso ed è stata immediatamente sostituita con un nuovo responsabile del reparto.