Raduno degli scout in Corea, Valentina Moretti in Comune

È stata l’ambasciatrice del Comune di Potenza Picena al 25° World Scout Jamboree che si è svolto in Corea del Sud ad agosto, al quale hanno preso parte oltre 43mila ragazzi tra i 14 e i 17 anni, provenienti da tutto il mondo. Valentina Moretti del gruppo scout di Porto Potenza a meno di 15 anni ha vissuto un’avventura unica. Rientrata da Seul, insieme agli altri 1.400 scout del contingente italiano (40 dalle Marche), Valentina è stata invitata in municipio dal sindaco Noemi Tartabini per congratularsi con la giovanissima concittadina. "È stata un’esperienza incredibile, a tratti anche difficile per le condizioni climatiche, che però mi ha arricchito e fatto crescere tantissimo – ha sottolineato con commozione Valentina –. Partecipare al Jamboree è stato il mio sogno da quando sono entrata a far parte della grande famiglia scout, è stato un privilegio e un’occasione di scambio di culture".