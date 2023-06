Raduno delle 500 in piazza XX Settembre A Civitanova appassionati anche dal Lazio

"Civitanova in 500": una festosa sfilata di utilitarie multicolori – domenica in piazza XX Settembre – agli ordini del presidente del sodalizio della Banda del cinquino Denis De Michele. Allegria, curiosità, amicizia tra i partecipanti al Decimo Raduno delle Fiat 500 storiche. Se ne sono assiepate quasi in 200, prima di partire per il giro a Fontespina, Civitanova Alta, Montecosaro, per approdare a pranzo al Merendero di Casette. "Qualche anno fa abbiamo toccato il record di 254 – ha detto De Michele – questo ritorno sulla strada ci ha riempito di gioia. Sono arrivati appassionati da vari paesi delle Marche, ma anche da Roma Centocelle".