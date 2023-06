Raduno delle Fiat 500, arrivano in città 200 auto da tutta Italia

Tutto pronto per il decimo raduno delle Fiat 500, che secondo le stime richiamerà circa duecento equipaggi da tutta Italia. La consueta sfilata di macchine vintage ogni anno riempie le vie della città con bagnanti e curiosi che immortalano il loro festante passaggio, fatto di clacson e allegria. Appuntamento dunque alle 8 di oggi per un’iniziativa organizzata da ‘La banda del cinquino’ con il patrocinio del Comune, dal nome ‘Quarto memorial Pietro Quintabà’ (un membro del gruppo scomparso): in piazza XX settembre ci saranno modelli di Fiat 500 che risalgono al periodo a cavallo tra il 1954 e il 1975 e che verso le 11.30 partiranno alla volta del lungomare sud, poi molo, litorale nord e poi dritti in contrada Palazzaccio raggiungendo la città alta. Da qui, si proseguirà per Montecosaro per concludere il tour al ristorante ‘Merendero’ di Casette d’Ete (Sant’Elpidio a mare) per il pranzo. "Festeggiamo i dieci anni del raduno", spiega il presidente de ‘La banda del cinquino’ Denis De Michele.

f. r.