Raduno delle Fiat 500 in piazza Del Popolo

Piazza Del Popolo si prepara ad accogliere un’invasione delle mitiche utilitarie di casa Fiat. Oggi e domani infatti, San Severino tornerà ad ospitare l’appuntamento con le Fiat 500, giunto alla 28esima edizione.

Oggi il ritrovo è alle 13 nella nuova sede del Gruppo Amatori, in via Lorenzo D’Alessandro. A chi arriva in mattinata pranzo offerto dal Club. Visita guidata della città poi, alle 15, partenza per il kartodromo "Il Pipistrello" di Castelraimondo. Prova di abilità per l’assegnazione del 4° trofeo "Roberto Valentini". Dopo la prova di abilità breve giro turistico e aperitivo poi, alle ore 20, cena al ristorante Villa Berta.

Domani alle 8 ritrovo in piazza del Popolo e inizio iscrizioni. Prova di scorrimendo per l’assegnazione del Trofeo "Graziano e Giammario Piancatelli". Alle 11 partenza per un breve giro turistico. Alle 13 pranzo a Villa Berta.