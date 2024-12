Raduno di Forza Italia:: "Più tesserati e aiuti alle imprese"

I numeri positivi del tesseramento e la decontribuzione per le imprese delle Marche, inserita in un ordine del giorno presentato alla Camera nel corso della discussione sulla finanziarie, sono le bandiere che Forza Italia sventola al raduno organizzato a Civitanova, presente anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Accanto al senatore e commissario regionale Francesco Battistoni la capogruppo in consiglio regionale Jessica Marcozzi, Fabrizio Ciarapica e Daniele Silvetti, sindaci di Civitanova e Ancona. "Rispetto al 2023 grande balzo dei tesseramenti passati da 2.050 a 3.005" rivendica Battistoni che ha inoltre annunciato congressi comunali e iniziative nelle province per confrontarsi con le categorie. "Abbiamo ottenuto – sottolineano Battistoni e Marcozzi – grandi risultati per il mondo del lavoro e dell’impresa". Toni da campagna elettorale, avviata con previsioni ottimistiche: "siamo leali al centrodestra, e convinti che con Acquaroli possiamo rivincere. Saremo al suo fianco e lotteremo fino alla fine". Sullo sfondo la questione sanità che agita il centro destra, dopo la nota con cui il direttivo civitanovese di Forza Italia ha scagliato accuse pesanti alla regione per la gestione dell’ospedale. "Gli atti aziendali – ha chiarito il governatore – saranno presentati tra qualche giorno, ma non sono scritti sulla pietra anche perché dovremo ascoltare le categorie e i sindacati, però è nocivo lavorare in ottica campanilistica". Quanto allo sgambetto subito, Acquaroli ha voluto buttare acqua sul fuoco: "ringrazio Forza Italia per la lealtà e la collaborazione dimostrate in questi anni. Fa piacere stare in una grande famiglia, dove le cose ce le diciamo per migliorare e nell’interesse della comunità". Su Civitanova, nuovi ingressi in Forza Italia riguardano Paola Fontana, consigliere comunale eletta nella civica Civitanova Unica, e l’avvocato Pier Luigi Boschi, legale del Comune. Presenti anche l’assessore Roberta Belletti e il presidente del consiglio Fausto Troiani, entrambi di Vince Civitanova.