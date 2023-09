Raduno Trattori d'Epoca a San Ginesio: Convegno, Aratura Notturna e Note Folk

Partecipata, a San Ginesio, la quarta edizione del raduno dei trattori d’epoca, organizzata dal gruppo amatori "Le Teste Calle" in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Proloco. Inaugurata con la benedizione dei numerosi trattori presenti e il ricordo dell’amico Angelo Verdicchio, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, la manifestazione è proseguita con un convegno che ha incentrato la sua attenzione sui prodotti tipici del territorio, dove sono intervenuti il sindaco Giuliano Ciabocco con l’assessore Francesco Paletti, la preside dell’istituto tecnico agrario Antonella Angerilli con il prof. Stefano Cardella, il rappresentante del gruppo "Le Teste Calle", gli agronomi Giuseppe Iezzi e Daniele Paci, il quale ha presentato il suo nuovo libro "La spesa felice". Successo, con tanti giovani, anche per l’aratura in notturna con un gruppo di trattori Fiat-Om sotto la regia di Bruno Minnozzi e il gruppo amatori Alto Tevere di Città di Castello guidati dal loro capitano Bruno Battistoni. Alcune vacche di razza marchigiana, condotte dallo storico Giuseppe Vissani, hanno tracciato il solco della tradizionale aratura come avveniva tanti anni fa nelle nostre campagne. La manifestazione è stata presentata da Marco Moscatelli e Francesca Berrettini, e allietata dal gruppo folk " La Martinicchia".