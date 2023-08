Raffaele Crudeli trovato morto in casa a Tolentino (Macerata): i vicini danno l’allarme

Tolentino (Macerata), 7 agosto 2023 – Tragedia a Tolentino. È stato trovato morto, in avanzato stato di decomposizione, il 65enne Raffaele Crudeli nel suo appartamento in via Damiani, il vicoletto vicino piazza Martiri di Montalto, in pieno centro storico. Attualmente viveva da solo. Ieri pomeriggio alcune vicine, sentendo un odore acre provenire dalla casa (e vedendo diversi insetti alla finestra), hanno provato a chiamare più volte l’uomo. Purtroppo, invano. Non rispondeva. Così hanno chiamato i soccorsi. Sono arrivati gli agenti della Polizia locale e gli operatori sanitari del 118, che a loro volta hanno allertato i vigili del fuoco per aprire la porta.

Ad effettuare i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Tolentino, con il supporto del raggruppamento investigazioni scientifiche; sul posto anche il comandante, il maggiore Giulia Maggi, e il medico legale. Il decesso in serata è stato attribuito a cause naturali. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la morte sia avvenuta in settimana, da giorni comunque. Ieri, trattandosi di una domenica e trovando il nastro segnaletico con il vicolo chiuso per le indagini, diversi passanti si sono fermati per capire cosa fosse successo.

La comunità si stringe alla famiglia, alla madre Silvana, al fratello e ai due figli. Raffaele era andato in pensione da poco; lavorava alla casa di riposo come portiere nel pomeriggio (non era dipendente dell’Ast, ma di una cooperativa) fino a circa un mesetto fa. Era andato prima in ferie e in pensione dal primo agosto. In passato era stato il titolare della Bottega dell’Artigiano. Era una persona buona, e benvoluta. Suonava la chitarra, componeva canzoni, da giovane aveva anche fatto parte di un gruppo musicale. I tolentinati non riescono ancora a capacitarsi di quanto accaduto. La salma verso le 21,30 è stata restituita ai familiari.