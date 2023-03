Raffaella Chiucconi presenta il suo libro

Appuntamento domani sera, alle 21.15, nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati, con Raffaella Chiucconi che presenta il suo romanzo d’esordio "Il mare verde", edito da Ventura Edizioni. E’ quanto organizzato, in città, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. La protagonista della storia è Giulia, irrequieta come il mare accanto a cui è cresciuta. Quando si trova a svuotare la sua casa d’infanzia per metterla in vendita, si imbatte in un aspettato viaggio familiare, tra ricordi, cose rimaste in sospeso e possibilità. É una donna come tante, che si cerca e si mette in discussione nel costante compromesso tra se stessa e il mondo. L’autrice, Raffaella Chiucconi, è nata ad Ancona nel 1967. Appassionata ed esperta di restauri tessili, espande incontenibilmente la sua vocazione artistica ad altri ambiti: normale scrivere anche un libro... fino al prossimo imprevisto, dice lei.