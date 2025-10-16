Raffica di evasioni per rubare nelle case

Era ai domiciliari per droga, ma era evaso oltre venti volte per commettere furti in casa. Finisce in carcere un 29enne. I militari della stazione dei carabinieri di Treia hanno arrestato un 29enne del posto, di origini marocchine, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. L’altro ieri i carabinieri della Stazione di Treia, su ordine dell’Ufficio Esecuzioni Penali del tribunale di Ancona, in seguito ad una ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata, hanno dato esecuzione al decreto di revoca della detenzione domiciliare con quella della detenzione in carcere nei confronti del marocchino. L’ordinanza di restrizione in carcere è stata emessa dall’autorità giudiziaria perché l’uomo, nonostante fosse sottoposto al regime di detenzione domiciliare dopo un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso dai militari del posto che lo controllavano evadere dal proprio domicilio per più di venti volte. I carabinieri, oltre a denunciare l’uomo per le violazioni della misura restrittiva a cui era sottoposto, lo hanno denunciato anche perché ritenuto il responsabile di svariati furti commessi durante le stesse evasioni. Il 29enne, dopo le formalità di rito, è rinchiuso nel carcere di Fermo dove dovrà espiare la pena residua di un anno e cinque giorni di reclusione.

Chiara Marinelli