Raffica di furti alla chiusura dei mercatini

Raffica di furti al termine dei mercatini della domenica: alla fine della giornata due uomini si appostano, aprono gli sportelli dei furgoni degli espositori e fanno sparire gli incassi giornalieri. Cresce l’allarme tra gli ambulanti e l’organizzatrice di eventi e mercatini Carmen Lisa Carella, titolare dell’agenzia Mylove Eventi, mette in guardia i commercianti: "Proteggete il vostro incasso". Numerosi purtroppo, nelle ultime settimane, sono stati gli episodi di furti segnalati tra gli espositori dei mercatini domenicali, organizzati in centro a Civitanova. Stando a quanto riferito dalle vittime, due giovani uomini, approfittando di un momento di distrazione degli ambulanti, che a fine giornata sono impegnati a caricare la merce all’interno dei loro furgoni, hanno fatto sparire diversi borselli contenenti gli incassi della mattinata, ma anche i cassetti o, comunque, i contanti custoditi al loro interno. La situazione va avanti già da diversi mesi e cresce la preoccupazione tra gli ambulanti, che vedono sparire il frutto del loro lavoro dopo una giornata intera passata all’aperto.

"Il momento dello smontaggio è quello in cui i malintenzionati approfittano della distrazione degli espositori – ha spiegato Carmen Lisa Carella –. Il trucco di questi malintenzionati è aspettare che chi fa i mercatini lasci la borsa o lo zaino sopra l’auto o il furgone, mentre sta caricando le sue cose, per poi far sparire l’incasso. Il denaro deve essere sempre tenuto con sé, mai lasciarlo incustodito: chi lavora nei mercatini dovrebbe procurarsi un marsupio o una tracolla da tenere sempre addosso, soprattutto nel momento in cui si rimettono a posto i prodotti che erano esposti nelle bancarelle. Mai posare nulla sui sedili, anzi chiudere sempre la cabina. Spesso la vittima nemmeno se ne accorge subito di essere stata derubata. Non è tanto la merce quello a cui sono interessati questi malintenzionati, quanto ai soldi. Capita anche, però – ha continuato Carmen Lisa Carella – che i furti siano messi a segno durante il mercatino. Ci sono persone che in gruppetti da tre distraggono l’espositore: mentre uno prova, ad esempio, gli occhiali da sole, l’altro distrae l’espositore, magari con la scusa di un bambino nel passeggino o parlandogli ed entrando in empatia con lui. Un terzo, infine, si intasca gli occhiali da sole, due o tre paia. Gli articoli che si rubano di più, per quanto ho notato nella mia attività di organizzatrice di mercatini, sono appunto gli occhiali da sole, poi la bigiotteria e la pelletteria, che sono la merce che vale di più e che si può portare via più facilmente".

Chiara Marinelli