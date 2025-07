Raffica di furti, giovane a processo

Raffica di furti nei negozi del centro commerciale, sotto accusa un 35enne. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale che vede imputato per cinque furti, alcuni messi a segno e altri tentati, per danneggiamento e per indebito utilizzo e di strumenti di pagamento diversi dai contanti Leonardo Bentivoglio, nato a Tolentino e residente a Caldarola. Gli episodi contesta erano avvenuti tra fine marzo e aprile dello scorso anno. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, tra il 28 e il 29 marzo scorso, il 35enne si sarebbe impossessato, in due diverse occasioni, del denaro presente nel fondo cassa di un negozio di abbigliamento, all’interno del centro commerciale La Rancia, portando via prima la somma di 60 euro e poi la somma di 50 euro, introducendosi nel negozio dopo aver forzato una porta di sicurezza. Il 29 marzo, il giovane avrebbe rubato 100 euro, sottraendola dal registratore di cassa di un negozio di abbigliamento, dove era entrato dopo aver forzato una serratura. Il 3 aprile, colpo in una parrucchieria del centro commerciale: secondo l’accusa, il 35enne si sarebbe impossessato di una piastra per capelli nonché della somma di 15 euro presente nel fondo cassa. E ancora un altro colpo, questa volta rimasto un tentativo, nella tabaccheria e ricevitoria del centro commerciale, dove aveva fatto irruzione danneggiando una serratura automatica. Questo episodio era avvenuto il 31 marzo.

Un altro tentativo di furto era avvenuto nello studio di un fotografo, al centro commerciale, tra il 2 e il 3 aprile: ma anche in quel caso il colpo non era stato messo a segno, alla fine. Il ragazzo è accusato anche di aver danneggiato la porta di emergenza di un negozio del centro commerciale, e in particolare il maniglione anti-panico. Infine, è accusato di aver usato indebitamente la carta Bancomat di una donna effettuando, il 23 aprile, a Corridonia, quattro pagamenti da 30 euro ciascuno. Ieri in tribunale a Macerata il giudice Domenico Potetti ha rinviato l’udienza al 3 novembre. Il 35enne è difeso dall’avvocato Massimiliano Cofanelli, ieri sostituito dall’avvocato Ivan Gori.