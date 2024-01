Raffica di furti in provincia: banda a processo

Nel giro di pochi giorni una banda di ladri prese di mira la provincia, mettendo a segno anche con l’uso delle armi otto furti a Castelraimondo, Matelica, Esanatoglia, Serrapetrona, Appignano e San Severino. Dalle case portavano via gioielli e contanti, e in alcuni casi trovarono e fecero sparire anche pistole e munizioni, ritrovate poi in un nascondiglio a Falerone. Di questi furti, commessi alla fine del 2018, sono ora accusati in sette: si tratta del montegiorgese Gerri Fagiani e poi degli albanesi Altin Tota, Elton Brahelica, Filip Simo ni, Marseda Visha, Wandina Mejia Zavala Beissi ed Erjon Lito, alcuni senza fissa dimora, altri residenti nel Lazio o in Lombardia. Secondo l’accusa, la banda avrebbe messo gli occhi su un casolare abbandonato a Castelraimondo, e lì avrebbe piazzato la base operativa, da cui partire per i vari raid in zona. In poco tempo, si segnalarono otto furti in altrettante abitazioni, da cui sparirono gioielli e contanti. A San Severino, in particolare, oltre ai preziosi furono rubate anche diverse armi a uso sportivo e da caccia. Come si scoprì in seguito queste armi, tra cui tre pistole di marca Glock e Beretta, erano state nascoste con caricatori e munizio ni in un altro covo, a Falerone, dove poi furono recuperate. Una donna del gruppo, Marseda Visha, avrebbe saputo che in una occasione i ladri erano stati intercettati e inseguiti dai carabinieri.

Così si sarebbe precipitata da Milano, dove abitava, nelle Marche, per dare loro un passaggio e aiutarli a passare il confine con la Slovacchia, permettendo ai ricercati di tornare in Albania: da questo episodio per lei è arrivata l’accusa di favoreggiamento. Dello stesso reato deve rispondere anche Meja, a cui però non riuscì di aiutare i fuggitivi: il 19 dicembre del 2018 Tota e Brahelica furono arrestati dai carabinieri di Camerino, con l’operazione chiamata "Aquile nere".

Ieri per loro si è tenuta l’udienza preliminare. Come chiesto anche dal pm Enrico Barbieri, per Brahelica e Tota il giudice Claudio Bonifazi ha dichiarato non doversi procedere essendo stati già espulsi. Fagiani, Meja e Lito sono stati rinviati a giudizio e dovranno essere processati per i furti. Infine per Simoni e Visha, rintracciati dopo essersi resi irreperibili, è stata fissata una nuova udienza preliminare il primo febbraio. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Maurizio Cacaci, Giorgio Salustri e Anna Beatrice Indiveri.