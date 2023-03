Raffiche di vento, abbattuto il telo allo stadio Tubaldi

Sono bastate alcune raffiche di vento per abbattere il telo che ad inizio anno gli operai avevano posto lungo la recinzione dello stadio Tubaldi nella parte di via Presutti. I lavori sono consistiti nella messa in posa di un telo lungo tutta la recinzione metallica, che delimita una parte dell’impianto sportivo, per impedire di vedere le partite di calcio dall’esterno, senza pagare il biglietto. La mancanza dei teli protettivi, infatti, costituiva un irresistibile invito per i tifosi per assistere, attraverso la recinzione metallica, al match gratuitamente, all’altezza della Curva sud, rendono, per giunta, caotica al traffico via Presutti. I tecnici avevano affermato che il problema sarebbe stato risolto, ma forse i lavori non sono stati eseguiti a regola d’arte perché alle prime raffiche di vento il telo ha iniziato a svolazzare finendo per piegarsi a terra. Lavori pagati, lavori da rifare.