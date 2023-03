Raffiche di vento, trenta interventi in 4 ore

Una trentina di interventi hanno dovuto fare in quattro ore i vigili del fuoco, a causa del vento forte che ieri ha spazzato la provincia, in particolare la zona di Camerino. I problemi principali sono stati dovuti ai grossi rami caduti sulle strade e agli alberi pericolanti. In particolare, i pompieri dalle 14 sono stati chiamati lungo la strada 78 Picena a Colmurano e a San Ginesio, poi a Camerino sulla provinciale 17, in località Piampalente, in via Delio di Pietro Bileggi, e poi a Muccia lungo la statale 77 di fronte all’hotel Carnevali, a Pioraco in località Lancianello, a Corridonia lungo la provinciale 34. A Sarnano un albero è caduto su un’auto causando danni lievi e una grossa pianta è caduta chiudendo il passaggio di un’abitazione. Per fortuna, in tutti i casi i passanti hanno segnalato la presenza dei rami caduti sulla carreggiata o degli alberi pericolanti prima che qualcuno potesse farsi male. Subito sono stati rimossi, proprio per evitare incidenti. A Porto Recanati invece un privato ha fatto presente che un albero era troppo vicino ai cavi dell’Enel, e il giardiniere che era stato chiamato dal proprietario del terreno non poteva intervenire in condizioni di sicurezza; in questo caso i pompieri hanno girato la segnalazione all’Enel perché provvedesse con i suoi operai a mettere in sicurezza i cavi, come previsto in questi casi. In un paio di casi ci sono stati problemi anche con i cavi telefonici. Per fortuna comunque non sembra ci siano stati danni a persone o cose. Problemi analoghi si erano registrati anche nella giornata di giovedì nella zona di San Severino, sempre dovuti al vento.